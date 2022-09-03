«Манчестер Юнайтед» хочет купить испанского форварда, но не успел до дедлайна

Центрфорвард каталонского «Эспаньола» Рауль де Томас мог переехать на Туманный Альбион в летнее трансферное окно. Согласно сообщениям Football Insider, заинтересованность в услугах 27-летнего футболиста проявлял «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы вели переговоры по его переходу, но не смогли договориться с каталонцами до дедлайна.

Де Томас выступает в составе «Эспаньола» с зимы 2020 года. На его счету 45 забитых мячей в 89 поединках за команду из Барселоны. Трудовой договор Рауля с клубом рассчитан до середины 2026 года, а его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.