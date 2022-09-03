«Челси» вернётся к трансферу Альвареса в январе

Лондонский «Челси» не успел договориться с амстердамским «Аяксом» о подписании мексиканского полузащитника Эдсона Альвареса в летнее трансферное окно. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Майк Вервей.

Как отмечает журналист, стороны возобновят переговоры по трансферу игрока в январе. Сам Альварес огорчен, что сделка не состоялась минувшим летом.

24-летний мексиканский опорник выступает за амстердамский гранд с июля 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года, а трансферная стоимость составляет 22 миллиона евро.