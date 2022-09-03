Гвардиола: «Астон Вилла» может наказать «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» старается избежать недооценки соперника перед матчем с «Астон Виллой».

«Горожане» сыграют с бирмингемцами в субботу. На данный момент команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место с 13 очками, в то время как коллектив Стивена Джеррарда располагается на предпоследней строчке с тремя баллами.

«Мы показали стабильную игру в первых матчах сезона и в предсезонке. Сейчас у нас всё в порядке, но это только начало сезона, – делится мыслями Гвардиола перед матчем. – Я прекрасно знаю, что может произойти, если позволить себе расслабиться в этой лиге. Было бы огромной ошибкой рассматривать «Астон Виллу» как команду, которая неудачно стартовала. При таком подходе у нас могут возникнуть проблемы», – считает испанец.