Защитник «Астон Виллы»: «Холанн – всего лишь человек, его можно сдержать»

Центральный защитник «Астон Виллы» Ян Беднарек поделился мыслями о предстоящей дуэли с лучшим бомбардиром чемпионата Эрлингом Холанном.

«Астон Вилла» примет «Манчестер Сити» на своём поле в субботнем матче Премьер-лиги.

«Конечно, игрок, забивающий девять голов в пяти стартовых матчах АПЛ, заслуживает отдельного внимания, – рассказывает в предматчевом интервью Беднарек. – Но Холанн – всего лишь человек, и против него тоже можно эффективно защищаться. Надеюсь, нам это удастся.

Мы знаем, насколько силён «Манчестер Сити», но мы сыграем с запредельным настроем и будем агрессивны. Даже у такой команды могут возникнуть проблемы, если не давать ей лишнего пространства», – отметил защитник, совсем недавно арендованный «Виллой» у «Саутгемптона».