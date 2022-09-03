Тен Хаг: «Матч с «Арсеналом» – серьёзное испытание для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями о предстоящем сопернике.

«Красные дьяволы» примут на своём поле действующего лидера Английской премьер-лиги – лондонский «Арсенал». Встреча состоится 4 сентября.

«Арсенал» – очень сильный соперник. Как мы все знаем, эта команда отлично начала сезон. Они обладают сыгранным составом, а их тренер грамотно внедряет своё видение игры. Это очень серьёзный тест для нас, и я с нетерпением жду матча.

Важно выбрать правильный стартовый состав, но, как мы неоднократно убеждались, важно и не прогадать с заменами. На данный момент я доволен этим компонентом», – рассказал на пресс-конференции тен Хаг.