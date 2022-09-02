Защитник «Эвертона» – о Дарвине Нуньесе: «Не собираюсь любезничать с ним»

Защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски высказался о дуэли с нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом в преддверии дерби.

Уругвайский новичок «красных» уверенно начал свои выступления на английских полях, но получил дисквалификацию после удаления в матче с «Кристал Пэлас» за стычку с соперником. 23-летний форвард, пропустивший три игры, сможет принять участие в поединке с «Эвертоном».

«У каждого в карьере бывают моменты, когда невозможно контролировать себя. Особенно это касается молодых, – делится Тарковски мнением о Нуньесе. – Думаю, он извлечёт пользу из этого, но я не собираюсь любезничать с ним на поле. Мы будем играть со страстью и самоотдачей, но необходимо делать это в рамках дозволенного», – отметил игрок «ирисок».

Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» пройдёт в субботу.