Гвардиола рассказал, почему «Манчестер Сити» подписал Аканджи

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о новичке команды Мануэле Аканджи.

27-летний центральный защитник перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» за 17,5 млн евро.

«Мы бы не справились всего с двумя доступными центральными защитниками при столь перегруженном календаре. У нас появилась возможность пригласить качественного игрока, у которого оставался год по контракту, и мы ею воспользовались.

Аканджи обладает серьёзным опытом игры в Бундеслиге и за сборную Швейцарии. У него есть всё необходимое: он хорош в защите, быстр и умеет обращаться с мячом, в чём мы убедились, когда играли с «Боруссией». Я очень рад, что он присоединился к нам», – заявил Гвардиола.