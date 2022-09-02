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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг рассказал, как Антони будет справляться с давлением из-за высокой стоимости трансфера

 
02 Сентября 2022 • 20:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
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04.09 18:30

Рулевой «Манчестер Юнайтед» считает, что новичок команды Антони не будет испытывать проблем.

«Манчестер Юнайтед» заплатил амстердамскому «Аяксу» 95 млн евро за 22-летнего бразильского вингера.

«Он способен справиться с повышенным давлением, – считает тен Хаг, слова которого приводит Football Daily. – Антони живёт футболом и получает удовольствие от игры. Он сосредоточен на команде и своём дальнейшем развитии.

Он попал в совершенно новые условия, и ему ещё предстоит адаптироваться к уровню и интенсивности Английской премьер-лиги, но я уверен, что он справится», – поведал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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