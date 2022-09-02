​В «Баварии» подтвердили факт переговоров с агентом Роналду

В летнее трансферное окно «Бавария» действительно могла подписать Криштиану Роналду. Хасан Салихамиджич, занимающий должность спортивного директора мюнхенского клуба, подтвердил факт ведения переговоров с агентом Жорже Мендешем.

«Роналду – невероятно большая личность. Большой игрок, который оставил свой след в мире футбола. Но для нас это не был вариант, потому что мы занимались другими делами», - высказался Салихамиджич для немецкого Sky.

Напомним, что 37-летний Криштиану Роналду остаётся игроком «Манчестер Юнайтед». Трансферное окно в топ-лигах Европы уже закрылось.