​Конте: «Нам нужно ещё хотя бы три трансферных окна»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил летнюю трансферную кампанию своего клуба.

Летом «шпоры» подписали ряд игроков. Самые известные из них – Ришарлисон, Иван Перишич и Кристиан Романо.

«Трансферное окно? Мы сделали всё, что могли. Мы делали хорошие вещи, но я должен быть честным – когда я вижу другие топовые команды, то понимаю, что между нами слишком большая дистанция.

Мы только начали процесс улучшения состава. Нам нужно ещё хотя бы три трансферных окна, чтобы конкурировать наверху», - высказался Конте на пресс-конференции перед субботним дерби с «Фулхэмом».