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​Конте: «Нам нужно ещё хотя бы три трансферных окна»

 
02 Сентября 2022 • 16:49 Комментировать
Тоттенхэм
...
Фулхэм
1 1.47 X 4.50 2 6.60
Через 23 ч. 35 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил летнюю трансферную кампанию своего клуба.

Летом «шпоры» подписали ряд игроков. Самые известные из них – Ришарлисон, Иван Перишич и Кристиан Романо.

«Трансферное окно? Мы сделали всё, что могли. Мы делали хорошие вещи, но я должен быть честным – когда я вижу другие топовые команды, то понимаю, что между нами слишком большая дистанция.

Мы только начали процесс улучшения состава. Нам нужно ещё хотя бы три трансферных окна, чтобы конкурировать наверху», - высказался Конте на пресс-конференции перед субботним дерби с «Фулхэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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