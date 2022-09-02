«ПСЖ» в самом деле летом пытался пристроить Неймара в какой-нибудь другой клуб. Желание расстаться со звёздным бразильцем, который ещё долго будет оставаться самым дорогим футболистом в мире (едва ли в ближайшие годы за какой-то трансфер заплатят больше 222 миллионов евро), было продиктовано напряжением в раздевалке «ПСЖ».

В материале на страницах испанского Sport говорится о том, что кандидатуру Неймара предлагали Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити». Впрочем, тренер «горожан» резко отклонил это предложение, опасаясь как раз потенциальных проблем внутри коллектива.

Напомним, что у Неймара имеются проблемы в отношениях с Килианом Мбаппе.