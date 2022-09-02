Клопп – о Нуньесе: «Я надавал ему по шее, чтобы помнил!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с юмором отреагировал на возвращение в строй нападающего Дарвина Нуньеса, который пропустил последние три матча из-за дисквалификации. Напомним, что уругваец был удалён в игре второго тура против «Кристал Пэлас».

«Он действительно очень рад вернуться. Я старался поддерживать его, но надавал ему по шее, чтобы помнил. В остальном же, его английский не сильно улучшился за последние 15 дней», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Дарвин Нуньес успел записать на свой счёт один гол и голевую передачу в первых двух турах Английской премьер-лиги. Футболист перебрался в «Ливерпуль» этим летом из лиссабонской «Бенфики».