Гвардиола рассказал, повлияет ли Холанн на его решение остаться в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не уверен в своём будущем в клубе. Напомним, что контракт испанского специалиста с «горожанами» истекает по окончанию нынешнего сезона.

«Сможет ли Холанн убедить меня остаться? Я работаю на «Манчестер Сити», а не на Эрлинга. Точно также он работает не на меня, а на «Манчестер Сити», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Холанн в последних двух матчах Английской премьер-лиги оформил по хет-трику. Норвежец возглавляет таблицу бомбардиров турнира с 9 голами в активе.

Гвардиолу ранее связывали с работой в сборной Бразилии.