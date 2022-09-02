Гакпо: «До прошлой недели я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник ПСВ Коди Гакпо высказался о сорвавшемся переходе в «Манчестер Юнайтед».

23-летний голландец признался, что об интересе со стороны английского клуба он узнал ещё в начале трансферного окна, однако на прошлой неделе сделка сорвалась.

«До прошлой недели я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед», а затем через неделю, мне уже пришлось выбирать другой клуб. Это неприятно для ПСВ, да и для меня тоже, потому что после «Манчестер Юнайтед», это пришлось делать слишком поспешно», — заявил Гакпо.

Ранее сообщалось, что интерес к Гакпо также проявляют «Саутгемптон» и «Лидс», однако в итоге футболист остался в ПСВ.

В текущем сезоне вингер провёл в составе голландской команды девять матчей, забив в них семь голов и отдав шесть результативных передач.