Зинченко точно не сыграет с «МЮ», Ремсдейл и Эдегор под вопросом

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко точно не поможет своей команде в ближайшем туре Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Выездную игру с «красными дьяволами» также могут пропустить голкипер Аарон Ремсдейл и капитан Мартин Эдегор.

«Состояние Ремсдейла и Эдегора пока оценивается. Завтра мы узнаем больше. Надеюсь, они смогут принять участие в тренировке. Зинченко? Алекс точно не сможет помочь нам в ближайшем матче, он не тренировался», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что «Арсенал» пока лидирует в турнирной таблице АПЛ с отрывом в два очка от «Манчестер Сити».