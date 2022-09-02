Артета: «Мы старались купить Луиса, но не смогли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что его клуб в дедлайн пытался приобрести у «Астон Виллы» полузащитника Дугласа Луиса. Тем не менее, «вилланы» отказались отпускать своего ключевого футболиста.

«Мы старались. К концу дня мы должны были приобрести футболистов, которых считали нужными команде, но мы не смогли этого сделать», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что «Астон Вилла» в дедлайн отклонила три предложения от «Арсенала» по трансферу Луиса. Последнее составило 30 миллионов евро. В конечном итоге «канониры» решили не переплачивать за бразильца.