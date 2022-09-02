Алиссон – о дерби с «Эвертоном»: «Всегда хочется принимать участие в матчах с такой атмосферой»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Бекер поделился ожиданиями от мерсисайдского дерби против «Эвертона», которое состоится в эти выходные на «Гудисон Парк».

«Хочется быть частью этого дерби. Всегда хочется принимать участие в матчах с такой атмосферой, где болельщики» заряжают свои команды», – сказал Алиссон в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что «Ливерпуль» одержал две победы в 5 турах Английской премьер-лиги. «Эвертон» пока не выиграл ни одного матча в новом сезоне. У подопечных Фрэнка Лэмпарда в активе три ничьи и два поражения.

С 2010 года «Эвертон» всего один раз побеждал «Ливерпуль» в матчах АПЛ.