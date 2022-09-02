Главные несостоявшиеся трансферы лета-2022

В главных европейских чемпионатах закрылось трансферное окно, и пришло время подводить итоги. Ряд трансферов долго обсуждались, но так и не состоялись. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о них.

Френки де Йонг

Сага с переходом Френки де Йонга началась ещё в мае. Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал полузащитника «Барселоны» одной из главных целей. Каталонский клуб был только рад продать хавбека, так как нуждался в том, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Да и трансферная компенсация должна была помочь «блаугране» в её финансовой ситуации. Казалось, что переход точно состоится. По данным медиа, «Барселона» и «МЮ» даже согласовали все детали.

Однако сам полузащитник наотрез отказался покидать «Барселону». Во-первых, Френки де Йонг требовал выплаты всех долгов по зарплате. Кроме того, сообщалось, что полузащитник хотел выступать именно за каталонский клуб и участвовать в Лиге чемпионов. К тому же его вторая половина не хотела менять Барселону на Манчестер. Каталонский клуб давил на футболиста, угрожая чуть ли не через суд расторгнуть соглашение, а Хави летом наигрывал его в центре обороны и намекал, что футболист накануне чемпионата мира может сесть в запас. Де Йонга звал «Челси», интерес проявляла «Бавария». Однако в итоге голландец настоял на своём и остался на «Камп Ноу».

Бернарду Силва

В свою очередь сама «Барселона» несмотря на финансовые проблемы провела мощную трансферную кампанию. Однако одной цели каталонцы добиться не смогли. Хави очень хотел видеть в составе своей команды Бернарду Силву, а сам португалец был не прочь сменить «Манчестер Сити» на каталонский клуб. Хавбек признался, что ему некомфортно в Англии.

Тем не менее переход не состоялся. «Барселона» просто не смогла финансово позволить себе ещё и Бернарду Силву. Для многих до сих пор загадка, как каталонцы вообще сумели этим летом так мощно обновить состав, потратив кучу денег на трансферы и зарплаты, имея при этом долги перед футболистами, которые уже были в коллективе. Скорее всего, «Барселона» позже ещё вернётся к обсуждению перехода Силвы, пока же португалец остался в «Манчестер Сити».

Криштиану Роналду

Португалец всеми силами рвался из «Манчестер Юнайтед» в команду, которая выступит в Лиге чемпионов. Агент Роналду Жорже Мендеш общался почти со всеми большими клубами Европы. «Манчестер Юнайтед» в общем-то не был против отпустить португальца, но хотел получить какую-то адекватную компенсацию. Сообщалось, что «красные дьяволы» даже были готовы отдать Роналду в аренду на сезон, при условии, что форвард продлит текущий контракт, который завершается летом 2023-го.

Так или иначе, но Роналду встретил 2 сентября в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». «Бавария» не захотела рисковать, подписывая португальца, который мог бы разрушить атмосферу в команде. Томас Тухель не видел Роналду в системе «Челси». «Атлетико» то ли не нашло денег, то ли не захотело конфликтовать с болельщиками, которые были категорически против прихода экс-футболиста «Реала». Вариант с «Наполи» также не был реализован. Таким образом, ждём дебюта Роналду в Лиге Европы.

Милан Шкриньяр

«ПСЖ» почти всё лето охотился за словацким защитником миланского «Интера». Парижане хотели усилить оборону, а Милан Шкриньяр выглядел отличным вариантом. Какое-то время казалось, что трансфер состоится. «Интер» должен был его заменить Бремером из «Торино», переход которого был близок к согласованию. Однако бразилец в итоге сменил клуб, но остался в Турине. «Ювентус», продав Маттейса де Лихта, подписал Бремера.

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После этого «Интер» не был намерен расставаться со своим лучшим защитником, понимая, что найти замену на рынке будет сложно. В этой ситуации миланцы предпочли сохранить Шкриньяра в надежде, что тот поможет вернуть скудетто и достойно выступить в Лиге чемпионов, где «нерадзурри» попали в «группу смерти». «ПСЖ» же остался с теми защитниками, которые были изначально.

Юри Тилеманс

Бельгийца этим летом ждали в топ-клубе, но он так и остался в «Лестере». При этом всё указывало, что Тилеманс должен был сменить прописку. Ему 25 лет, он перерос уровень «лис», а его контракт с клубом завершается будущим летом. Спрос на Тилеманса был. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Арсенала», его рассматривал «Манчестер Юнайтед» в качестве варианта в центр поля. Был даже неожиданный слух про мадридский «Реал».

С другой стороны, Тилеманс, возможно, оказался в идеальной ситуации, потому что теперь он уже сам будет решать своё будущее. Бельгиец может 1 января подписать контракт с любым клубом. Правда, вероятнее, что всё же зимой «Лестер» его продаст куда-то, но выручит совсем небольшие деньги по сравнению с тем, сколько мог получить этим летом.