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Фаулер – о Нуньесе: «Меня не волнует его красная карточка»

 
02 Сентября 2022 • 13:07 Комментировать
Эвертон
...
Ливерпуль
1 7.40 X 4.90 2 1.40
03.09 14:30

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер заявил, что его не беспокоит удаление Дарвина Нуньеса в игре против «Кристал Пэлас». Напомним, что уругваец из-за дисквалификации пропустил три матча.

«Меня не волнует его красная карточка. Это не показывает его слабым. Это совсем не значит, что он уязвим. Если бы Дарвин действительно был таковым, он бы не добился результатов, играя в Уругвае», – цитирует Фаулера Daily Mirror.

Напомним, что Дарвин Нуньес вернётся в строй к мерсисайдскому дерби против «Эвертона», которое состоится на этих выходных. В неполных двух матчах нового сезона уругваец отметился голом и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Робби Фаулер Дарвин Нуньес
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ЭВЕРТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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03.09  14:30 Эвертон ... Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
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