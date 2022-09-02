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Джеррард: «Мы знаем, что можем навредить «Манчестер Сити»

 
02 Сентября 2022 • 12:51 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
1 8.00 X 5.40 2 1.35
03.09 19:30

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча 6 тура АПЛ против «Манчестер Сити». Напомним, что в последнем туре прошлого сезона «вилланы» вели на выезде у «горожан» 2:0, но подопечные Хосепа Гвардиолы вырвали победу в концовке со счетом 3:2 и защитили чемпионский титул.

«В прошлом сезоне мы на протяжение 76-77 минут доставляли серьёзные проблемы этой команде. Мы знаем, что можем навредить «Манчестер Сити», – сказал Джеррард на пресс-конференции.

Напомним, что «Астон Вилла» проиграла 4 из 5 стартовых матчей нового сезона. Команда идёт в зоне вылета, а Джеррард является одним из главных фаворитов у букмекеров на следующее тренерское увольнение в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Стивен Джеррард Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР СИТИ
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