Джеррард: «Мы знаем, что можем навредить «Манчестер Сити»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча 6 тура АПЛ против «Манчестер Сити». Напомним, что в последнем туре прошлого сезона «вилланы» вели на выезде у «горожан» 2:0, но подопечные Хосепа Гвардиолы вырвали победу в концовке со счетом 3:2 и защитили чемпионский титул.

«В прошлом сезоне мы на протяжение 76-77 минут доставляли серьёзные проблемы этой команде. Мы знаем, что можем навредить «Манчестер Сити», – сказал Джеррард на пресс-конференции.

Напомним, что «Астон Вилла» проиграла 4 из 5 стартовых матчей нового сезона. Команда идёт в зоне вылета, а Джеррард является одним из главных фаворитов у букмекеров на следующее тренерское увольнение в АПЛ.