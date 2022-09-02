Каррагер: «Не думаю, что Артур задержится в «Ливерпуле» на три-четыре года»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал трансфер Артура Мело в команду Юргена Клоппа. Напомним, что мерсисайдцы арендовали бразильца у туринского «Ювентуса» без права выкупа.

«Не думаю, что Артур задержится в «Ливерпуле» на три-четыре года и станет долгосрочным решением. Клубу нужен более молодой и энергичный игрок. Думаю, что Артур пришёл просто для того, чтобы заполнить пустое место. Именно поэтому «Ливерпуль» взял его так поздно, да ещё и в аренду», – цитирует Каррагера Sky Sports.

Артур был приглашён в «Ливерпуль» из-за кадровых проблем команды в полузащите. В лазарете сейчас находятся Алекс Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара и капитан Джордан Хендерсон.