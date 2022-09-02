Польский защитник Ян Беднарек сменил команду в летнее трансферное окно. 26-летний польский футболист перебрался из «Саутгемптона» в бирмингемскую «Астон Виллу», об этом сообщает пресс-служба «львов».

Стороны поставили подписи под арендным соглашением, которое рассчитано до окончания нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Беднарек принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

После пяти туров «Астон Вилла» с тремя очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Стивена Джеррарда проведут с «Манчестер Сити».