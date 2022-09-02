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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 15-летним российским игроком

 
02 Сентября 2022 • 11:32 Комментировать

Как сообщается на страницах Manchester Evening News, руководство «Манчестер Юнайтед» подписало новое соглашение с дагестанским полузащитником Амиром Ибрагимовым, занимающимся в академии «красных дьяволов».

Источник информирует, что 15-летний россиянин останется в системе манкунианского гранда еще на два года. Затем стороны смогут подписать профессиональный контракт.

В минувшем сезоне Амир был капитаном команды «Манчестер Юнайтед» до 14 лет. Кроме того, Ибрагимов имеет опыт выступлений за команды U-16 и U-18.

Добавим, что в четверг, 1 сентября, «красные дьяволы» на выезде обыграли «Лестер» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов
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