Нападающий сборной Италии Вильфрид Ньонто перебрался из «Цюриха» в «Лидс». Об этом «павлины» официально объявили на своём сайте. 18-летний форвард подписал контракт до 2027 года.

«Лидс» уже несколько недель следил за Ньонто, но нападающий был далеко не главной целью «павлинов» в дедлайн. Сперва английский клуб договорился о трансфере Бамба Дьенга из «Марселя», но в последний момент футболиста перехватила «Ницца». Что интересно, Дьенг не смог пройти медосмотр и в итоге остался в стане «провансальцев».

Напомним, что Ньонто недавно дебютировал за сборную Италии в Лиге наций. Главный тренер «Лидса» Джесси Марш ранее говорил, что клуб хочет приобрести Вильфрида на долгосрочную перспективу.