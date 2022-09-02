Бразилец из Голландии и уругваец из Португалии дороже Холанна: Самые дорогие трансферы лета-2022

В сильнейших европейских чемпионатах закрылось трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги и называет топ-10 самых крупных переходов этого лета. Правда, десятое место между собой делят сразу двое футболистов, так что в рейтинге указаны одиннадцать фамилий. По традиции все цены указаны по данным портала transfermarkt.de.

Рафинья

Куда: «Барселона» (Испания)

Откуда: «Лидс» (Англия)

Стоимость: 58 млн. евро

Ещё один футболист, который добился серьёзного прогресса под руководством Марсело Бьелсы и принёс «Лидсу» серьёзный заработок. Рафинья был одним из самых интересных атакующих игроков английской команды, и на него было много претендентов. «Челси» и «Арсенал» пытались сохранить бразильца в Премьер-лиге, но сам футболист хотел в Каталонию. «Барселона» несмотря на финансовые проблемы всё же нашла возможность купить Рафинью.

Пока, правда, не очень понятно, где бразилец будет играть. «Барселона» сохранила Дембеле, рассчитывает на Фати, а атаку укрепила ещё и Левандовски. Рафинья может играть на фланге атаки, а некоторые видят у него даже потенциал действовать в роли латераля. В любом случае на 25-летнего бразильца серьёзно рассчитывают на «Камп Ноу», и пока под руководством Хави он стабильно выходит на поле.

Ришарлисон

Куда: «Тоттенхэм» (Англия)

Откуда: «Эвертон» (Англия)

Стоимость: 58 млн. евро

Ришарлисон после нескольких успешных сезонов в «Эвертоне» пошёл на повышение. «Ириски» так и не смогли создать команду для борьбы за попадание в Лигу чемпионов, в то время как «Тоттенхэм» в новом сезоне там сыграет. На бразильца было несколько претендентов, но именно «шпоры» оказались самыми расторопными и самыми конкретными.

При этом пока не очень понятно, как Антонио Конте будет строить атаку. Теперь в его распоряжении есть Кейн, Сон, к которым добавился Ришарлисон. Каждый из этой троицы хочет играть в основе, а не быть футболистом ротации. При этом сложно себе представить, что «Тоттенхэм» будет на постоянной основе действовать в три форварда. Конечно, предстоящий сезон будет очень насыщенным, но всё же пока загадка, как Конте всех разместит на поле. Что касается «Эвертона», то ливерпульский клуб, конечно, стал слабее.

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Эрлинг Холанн

Куда: «Манчестер Сити» (Англия)

Откуда: «Боруссия» Дортмунд (Германия)

Стоимость: 60 млн. евро

О том, что летом 2022-го года Эрлинг Холанн сменит клуб, все заранее знали. Норвежец перерос дортмундскую «Боруссию» и мечтал оказаться в большой команде, чтобы бороться за титулы. При этом Холанн подошёл к вопросу выбора клуба ответственно и все решил ещё весной, подписав контракт с «Манчестер Сити», где когда-то выступал его отец. Сам форвард вроде тоже является поклонником именно «горожан».

В итоге «Сити» получил топ-форварда, которого, возможно, клубу не хватает для успеха в Лиге чемпионов. Сам Холанн теперь сможет к своим голам добавить трофеи, наверняка в стане «горожан» с этим проблем не будет. «Боруссия» же вновь здорово заработала. Холанн стал самым дорогим норвежцем, третьим в списке самых крупных приобретений «Манчестер Сити» и третьим в рейтинге самых дорогих продаж «шмелей». Остаётся узнать, к чему всё это приведёт.

Марк Кукурелья

Куда: «Челси» (Англия)

Откуда: «Брайтон» (Англия)

Стоимость: 65,3 млн. евро

Типичный трансфер для понимания, где больше всего денег. При всём уважении к Марку Кукурельи, его знают далеко не все любители футбола. К 24 годам он провёл всего 1 матч за сборную Испании. Однако сейчас переход из одного английского клуба в другой всегда стоит баснословных денег. Кукурелья стал самым дорогим в истории левым защитником, а также вторым по стоимости испанцем!

Вообще-то Кукурелью все ждали в «Манчестер Сити», и Хосеп Гвардиола очень хотел видеть испанца в своей команде. Однако «горожане» как раз не решились удовлетворять непомерно огромные аппетиты «Брайтона». «Челси» же, который по ходу лета проваливал трансферную кампанию, был готов платить уже любые деньги, чтобы купить хоть кого-то. Кукурелья, конечно, обладает большим потенциалом. Он показывал его на родине, здорово провёл дебютный сезон в Англии. И всё же 65 с лишним миллионов евро – это какое-то безумие.

Маттайс де Лихт

Куда: «Бавария» (Германия)

Откуда: «Ювентус» (Италия)

Стоимость: 67 млн. евро

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Пожалуй, этот трансфер выглядит несколько удивительным. Голландцу летом исполнилось 23 года, а для защитника это совсем юный возраст. Три года назад «Ювентус» выложил за него 85,5 миллионов евро и сумел подписать в серьёзной конкуренции. Тем не менее, в Турине де Лихт не стал звездой мирового уровня, и «старая синьора» посчитала, что больше развивать игрока смысла нет. Этим летом за голландца можно было выручить приличные деньги, чем итальянцы и воспользовались.

«Бавария» при этом выиграла конкуренцию за де Лихта у «Челси». Мюнхенцам нужно было усиление центра обороны после ухода Алабы ещё год назад. Ради ле Лихта «Бавария» выложила огромную сумму денег, сделав его вторым в истории клуба приобретением после Люка Эрнандеса, если судить по стоимости. Интересно, что сам голландец уже во второй раз попал в топ-7 самых дорогих центральных защитников мира, если судить по сумме трансфера.

Александр Исак

Куда: «Ньюкасл» (Англия)

Откуда: «Реал Сосьедад» (Испания)

Стоимость: 70 млн. евро

«Ньюкасл» в конце трансферного окна всё же вспомнил, что собственниками клуба являются шейхи из Саудовской Аравии с бездонным карманом. «Сороки» отправили в «Реал Сосьедад» такое предложение, от которого баски отказаться не могли. За такие деньги испанский клуб, естественно, продал Исака, которому в сентябре исполнится 23 года.

Про шведского форварда говорят давно, с тех пор когда он ещё был тинейджером и выступал за родной стокгольмский АИК. Как только нападающий достиг 18 лет, дортмундская «Боруссия» тут же его подписала, но в Германии он себя не проявил, как и в аренде в голландском «Виллем II». В итоге «шмели» три года назад продали Исака в «Реал Сосьедад». В Испании карьера шведа сложилась неоднозначно – 44 гола и 8 ассистов в 132 матчах выглядят неплохо. Однако все отмечали проблемы с реализацией. Если Исак сможет стать «форвардом-киллером», то «Ньюкасл» получит суперфорварда на годы вперёд, а в ином случае будет просто хороший нападающий.

Каземиро

Куда: «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Откуда: «Реал» Мадрид (Испания)

Стоимость: 70,65 млн. евро

Пожалуй, это один из самых неожиданных трансферов последних лет. В Мадриде Каземиро был, безусловно, игроком основы и самым молодым из трио в середине поля. Казалось, именно бразилец должен был уйти последним, но Модрич и Кроос остаются в Испании, а вот южноамериканец отправляется в новое путешествие. Теперь задача Каземиро – привести центр поля «МЮ» в порядок.

«Красные дьяволы» давно нуждались в опорном полузащитнике, так что Каземиро должен помочь команде. Правда, этот трансфер выглядит немного странным, учитывая, что «МЮ» охотился всё лето за Френки де Йонгом. Бразильца никак нельзя назвать его заменой. С другой стороны, «красные дьяволы» получили хоть какого-то игрока в середину поля мирового уровня, и теперь есть вокруг кого строить полузащиту. «Реал» же выручил приличную компенсацию за 30-летнего полузащитника, имея ему замену. Выглядит неплохо.

Дарвин Нуньес

Куда: «Ливерпуль» (Англия)

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Откуда: «Бенфика» (Португалия)

Стоимость: 75 млн. евро

После того, как Эрлинг Холанн определился с новым клубом, другие команды устроили гонку за Дарвином Нуньесом. Уругваец выдал ударный сезон в составе «Бенфики», забив 34 гола в 41 матче во всех турнирах. При этом 6 точных ударов он нанёс в 10 встречах Лиги чемпионов. Долгое время фаворитом считался «Манчестер Юнайтед», Эрик тен Хаг просил руководство подписать уругвайца. Однако после решения Садио Мане уйти «Ливерпуль» активизировался и выиграл конкуренцию.

Нуньесу этим летом исполнилось 23 года, так что мерсисайдцы явно берут его на перспективу. Через какое-то время он должен составить ударное трио с Жотой и Диасом. Пока же Нуньес наверняка будет игроком ротации, ведь тот же Салах пока никуда не уходит. Однако с учётом большого количества матчей в Англии и плотного графика в предстоящем сезоне, очевидно, что Нуньес получит свое игровое время, главное им правильно распорядиться.

Орельен Чуамени

Куда: «Реал» Мадрид (Испания)

Откуда: «Монако» (Франция)

Стоимость: 80 млн. евро

«Реал» очень хотел этим летом подписать лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но тот принял решение продлить контракт с парижским клубом. После этого обе команды схлестнулись в новой трансферной битве – за подпись опорного полузащитника «Монако» Орельена Чуамени. И «Реал», и «ПСЖ» предлагали монегаскам огромные деньги и всячески обхаживали самого футболиста. Казалось, что для обоих клубов подписать Чуамени было делом чести. В итоге победил королевский клуб.

Чуамени был лидером «Монако» в прошлом сезоне и завоевал себе место в основном составе сборной Франции. Это опорный полузащитник, который выделяется своей цепкостью. Помимо отборов и перехватов Чуамени отличается работоспособностью, выделяясь умением играть в роли «бокс-ту бокс». В «Реале» француз должен стать достойной заменой Каземиро. Изначально казалось, что Чуамени проведёт этот сезон для адаптации, но после ухода бразильца место в основе освободилось уже сейчас.

Уэсли Фофана

Куда: «Челси» (Англия)

Откуда: «Лестер» (Англия)

Стоимость: 80,4 млн. евро

Ещё один крупный трансфер «Челси» провёл уже на «флажке». Лондонцы нуждались в усилении защитной линии, но не смогли подписать Кунде и де Лихта. В итоге в столицу Англии перебрался Уэсли Фофана, который ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Лестер». За француза «Челси» выплатил больше 80 миллионов евро, что сделало его четвёртым в истории центральным защитником по стоимости.

Фофана 21 год, и за два сезона он успел показать себя в Англии с лучшей стороны. Хотя 80 миллионов выглядят довольно большой ценой, и это скорее плата за перспективу. Фофана под присмотром Калиду Кулибали должен вырасти в столпа обороны «Челси» на годы. Главное, чтобы молодой француз оправдал все авансы, которые ему выдаются.

Антони

Куда: «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Откуда: «Аякс» (Голландия)

Стоимость: 95 млн. евро

Одна из главных трансферных саг этим летом была связана с переходом бразильца. «Манчестер Юнайтед» в лице главного тренера Эрика тен Хага очень хотел Антони, но «Аякс» не хотел его отпускать. Сам южноамериканец требовал перехода в английский клуб, но амстердамцы пытались всеми силами сохранить одного из лидеров. Тем не менее, Антони всё же настоял на своём, но при этом «Манчестер Юнайтед» пришлось выложить 95 миллионов евро. Бразилец благодаря этому стал самой дорогой продажей в истории чемпионата Голландии.

Откровенно говоря, это не самый очевидный трансфер, если взглянуть на статистику Антони. В прошлом сезоне бразилец в мегаатакующем чемпионате Голландии в 23 матчах забил всего 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Намного ярче Антони выступал в Лиге чемпионов – 2 точных удара и 4 ассиста, но в 7 поединках. В «МЮ» бразильца ждет серьёзная конкуренция, так как вингеров на «Олд Траффорд» хватает. Однако тен Хаг слишком хорошо знает Антони, и раз он его так сильно хотел, значит, в этом был смысл.