Хендерсон может пропустить 5 матчей из-за травмы

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил серьёзную травму. По информации от The Times, полузащитник может пропустить ближайшие 5 матчей своей команды из-за повреждения подколенного сухожилия.

Напомним, что Хендерсон был заменён за 72-й минуте матча против «Ньюкасла» из-за травмы. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил опасения, что повреждение может оказаться серьёзным.

Вчера «Ливерпуль» приобрёл в полузащиту Артура Мело из туринского «Ювентуса». В лазарете команды помимо Хендерсона находятся такие хавбеки, как Алекс Окслейд-Чемберлен и Тьяго Алькантара.