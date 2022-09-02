Артур – о переходе в «Ливерпуль»: «Чувствую себя готовым»

Новичок «Ливерпуля» Артур Мело поделился своими эмоциями после перехода в мерсисайдский клуб. Напомним, что команда Юргена Клоппа арендовала бразильца у туринского «Ювентуса» без права выкупа.

«Я чувствую себя готовым. Очень долго ждал этого момента. Теперь я здесь. Пришло время показать себя после той тяжёлой работы, которую я проделал. Я готов начать как можно скорее», – цитирует Артура официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что зимой Артура хотел арендовать лондонский «Арсенал», но главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заблокировал сделку из-за кадровых проблем в полузащите.