Форвард «Лидса» Дэниел Джеймс в дедлайн сменил команду, перебравшись в лондонский «Фулхэм». Об этом рапортует пресс-служба «дачников». Стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Дэниел присоединился к «Лидсу» летом прошлого года. Контракт игрока с «павлинами» рассчитан до середины 2026 года. Его рыночная стоимость, как сообщает Transfermarkt, оценивается в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний валлийский полузащитник принял участие в четырех встречах чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями.