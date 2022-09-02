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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду очень плох на старте сезона – катастрофическая статистика звёздного португальца

 
02 Сентября 2022 • 09:25 Комментировать (3)

Звездный центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду проваливает старт нового сезона в Английской премьер-лиге. 37-летний португалец принял участие в пяти поединках, но до сих пор не отметился результативными действиями. Стоит отметить, что в последних трех играх КриРо не попадал в стартовый состав манкунианцев.

Как сообщает портал Whoscored, в последний раз подобная неудачная серия была у Роналду в начале года: с 3 января по 12 февраля он за пять игр Премьер-лиги не набрал ни одного балла по системе «гол+пас»

В рамках шестого тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграет против лондонского «Арсенала». Матч пройдет 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
02 Сентября 2022 в 09:32
Эта система не работает у него ,может быть только ГОЛ ,а про пассы он никогда не думал , а где статистика про потерянные мячи ,засранные эпизоды ,там он был лидер .
Манкунианец76
02 Сентября 2022 в 09:50
ну вот тут не могу не согласится с Артуром.Было с первой же минуты выхода на поле видно что он нацелен исключительно на собственноручный гол,а не на игру в командный вид спорта.Тут могут быть две причины:во первых-сломить свой собственный психологический барьер(хотя ему,сего то опытом говорить о барьерах..с другой стороны он никогда в такой"жо..е"небыл,во вторых-показать свой приоритет в нападении тренерскому составу,хотя какую уже игру по счету у Рона получается ровно наоборот(((Видимо это уже и есть "закат великого футболиста",и как бы я не любил его со времен перехода юнца к нам из португальского"Спортинга",скорее всего зимнее ТО станет последним в АПЛ!!!GGMU!!!
PoliticExpert
02 Сентября 2022 в 10:10
Посмотри статистику сколько у него в карьере голевых передач и срочно убейся об стенку с горя, а по потерянным мячам, пасам в никуда, ударам по воробьям и обрезам его легко обгонит тот же Фернандеш-стоит только внимательно посмотреть его игру без розовых очков.
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