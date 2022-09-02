Роналду очень плох на старте сезона – катастрофическая статистика звёздного португальца

Звездный центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду проваливает старт нового сезона в Английской премьер-лиге. 37-летний португалец принял участие в пяти поединках, но до сих пор не отметился результативными действиями. Стоит отметить, что в последних трех играх КриРо не попадал в стартовый состав манкунианцев.

Как сообщает портал Whoscored, в последний раз подобная неудачная серия была у Роналду в начале года: с 3 января по 12 февраля он за пять игр Премьер-лиги не набрал ни одного балла по системе «гол+пас»

В рамках шестого тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграет против лондонского «Арсенала». Матч пройдет 4 сентября.