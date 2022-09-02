Почти самые дорогие трансферы лета-2022: Кто не дотянул, чтобы попасть в топ-10

В главных европейских чемпионатах закрылось трансферное окно. По традиции сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги и называет самые дорогие переходы лета.

Так как мы обычно отмечаем топ-20 самых крупных переходов, то в этом году они поделились чуть не равномерно. Рафинья и Ришарлисон поделили 10-11 места по стоимости, поэтому начинаем мы с великолепной девятки, кто оказался чуть дешевле.

Традиционно все цены указаны по данным портала transfermarkt.de. При этом мы не учитываем выкуп после аренды, хотя надо отметить, что «Тоттенхэм» выплатил за Кристиана Ромеро 50 миллионов евро в адрес «Аталанты», и он по своей стоимости он должен был оказаться в этом рейтинге.

Витинья

Куда: «ПСЖ» (Франция)

Откуда: «Порту» (Португалия)

Стоимость: 41,5 млн. евро

«ПСЖ» в последние годы в главных матчах проседал в середине поля, что приводило к неудачным результатам. Решить эту проблему призван Витинья, за которого парижане отдали больше 40 миллионов евро. Португалец в прошлом сезоне пробился в состав «Порту», а также дебютировал за сборную страны, что является определенным знаком качества.

Тем не менее, есть несколько моментов, которые слегка смущают. Витинья пока - это всё же скорее игрок с хорошим потенциалом, а не готовая суперзвезда. Насколько он способен будет решить проблемы «ПСЖ», пока говорить сложно. Витинью взяли ещё до решения о смене тренера «ПСЖ». Галтье, конечно, не из тех наставников, которые любят лезть в трансферную политику, тем не менее, пока непонятно, насколько наставник видит португальца в составе.

Лукас Пакета

Куда: «Лион» (Франция)

Откуда: «Вест Хэм» (Англия)

Стоимость: 42,95 млн. евро

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Лукас Пакета возвращается в топ-чемпионат. В январе 2019-го «Милан» за него выложил больше 38 миллионов, чтобы через полтора года продать в «Лион» за 23 с небольшим. Во Франции Лукас Пакета окреп, стал лидером «ткачей», заслужил место в сборной Бразилии и теперь переезжает в Англию в «Вест Хэм».

Пакета 25 лет, так что он в расцвете сил и теперь точно должен быть готовым к большому чемпионату. Смущает лишь один момент. «Вест Хэм» играет в довольно простой олдскульный английской футбол, а Пакета – это всё же футболист с выдумкой. Насколько бразилец сможет себя реализовать в системе Дэвида Мойеса, пока непонятно. При этом Пакета стал самым дорогим футболистом в истории «Вест Хэма», так что на него делают ставку.

Роберт Левандовски

Куда: «Барселона» (Испания)

Откуда: «Бавария» (Германия)

Стоимость: 45 млн. евро

По окончании прошлого сезона поляк принял решение покинуть Мюнхен. Хотя у Левандовски ещё год действовал контракт он принял решение уйти и давил на клуб, чтобы его продали в «Барселону». Кажется, что основная причина – обида форварда. «Бавария» не скрывала, что хотела подписать Эрлинга Холанна, а при этом и не торопилась продлевать контракт самого Левандовски.

В «Баварии» не были рады потере своего главного бомбардира, да и в клубе не любят такое поведение. Тем более Левандовски не оставлял простора, так как требовал продажи исключительно в «Барселону». В итоге поляк своего добился, а «Бавария» получила не самую маленькую компенсацию. Самое интересное, как Левандовски в свои 34 года адаптируется в Испании. Пока у него на «Камп Ноу» всё получается.

Матеус Нунес

Куда: «Вулверхэмптон» (Англия)

Откуда: «Спортинг» Лиссабон (Португалия)

Стоимость: 45 млн. евро

Всегда забавно видеть такие эксцессы трансферного рынка, где бомбардир топ-форвард стоит столько же, сколько игрок, который не так известен. Для большинства любителей футбола Матеус Нунес – это настоящий ноунейм, с которым ещё предстоит познакомиться. Тем не менее, «Спортинг» уже получил за него, как за Левандовски.

Что можно сказать о Нунесе? Ему в конце августа исполнилось 24 года. Нунес родился в Бразилии, но всю карьеру провёл в Португалии, получил местный паспорт и провёл уже 8 матчей за европейскую сборную. У него было ещё предложение из Англии, но тесная связь Жорже Мендеша с «Вулверхэмптоном» помогла «волкам» заполучить хавбека. За остальным будем наблюдать.

Кэлвин Филлипс

Куда: «Манчестер Сити» (Англия)

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Откуда: «Лидс» (Англия)

Стоимость: 49 млн. евро

Марсело Бьелса сумел своими руками слепить опорного полузащитника, который понадобился Хосепу Гвардиоле. Кажется, это само по себе достижение. Филлипс в «Лидсе» сумел пробиться в сборную Англии, где Саутгейт сделал из него ключевого футболиста команды. Филлипс умеет и действовать в отборе, и развивать атаки своей команды. Очевидно, что он перерос уровень клуба, который в прошлом сезоне едва сумел спастись от вылета.

Главный вопрос заключается в том, зачем «Манчестер Сити» нужен Филлипс. У Гвардиолы есть Родри, который выглядит едва ли не идеалом для испанского наставника. Конечно, «горожане» потеряли Фернандиньо, но бразильский ветеран в прошлом сезоне был игроком ротации. Едва ли Филлипс готов на эту роль. По этой причине, крайне любопытно посмотреть, как Гвардиола вообще будет использовать 26-летнего хавбека, который почти в любом другом топ-клубе Англии мог бы претендовать на место в старте.

Жюль Кунде

Куда: «Барселона» (Испания)

Откуда: «Севилья» (Испания)

Стоимость: 50 млн. евро

Француза давно сватали в топ-команды. Кунде здорово на протяжении нескольких сезонов проявлял себя в «Севилье», так что был вопрос времени, когда он всё же сменит клубную прописку. Момент икс настал этим летом. В ноябре Кунде исполняется 24 года, и он ждал нового вызова.

У француза был выбор – его звали «Барселона» и «Челси». Причём в Лондоне Кунде ждало гарантированное место в составе, там кроме Кулибали, ветерана Силвы были только молодые ребята. На «Камп Ноу» же Кунде ждёт конкуренция – Гарсия, Кристенсен, Араухо и Пике, обещающий вернуть свою лучшую игру. Тем не менее, француз не захотел менять чемпионат. Интересно, что Кунде по манере игры сравнивают с Пуйолем, тем интереснее будет за ним наблюдать. Правда, в дебютном матче за каталонцев француз вышел не в центре, а на правом фланге.

Габриэль Жезус

Куда: «Арсенал» (Англия)

Откуда: «Манчестер Сити» (Англия)

Стоимость: 52,20 млн. евро

«Манчестер Сити» этим летом усилился Эрлингом Холанном, о чём речь пойдёт позже. В этой ситуации «горожанам» не нужен был Габриэль Жезус, у которого к тому же вскоре завершался контракт. В этой ситуации «Манчестер Сити» расстался с футболистом причём за довольно неплохие деньги. «Арсенал» в свою очередь нуждался в форварде после ухода Обамеянга зимой и Ляказетта этим летом. В итоге «канониры» получили нападающего, адаптированного к премьер-лиге, причем немало забивавшего.

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Сам Жезус получил второй шанс в топ-клубе. Причём в Лондоне на бразильца будут рассчитывать, его явно берут в основу. Жезус в «Манчестер Сити», выходя со скамейки, показывал хорошую результативность, теперь же его время не будет ограничено. Кажется, что для всех сторон эта сделка удачная. Посмотрим, как эта история сложится в итоге. Свою карьеру в Лондоне Жезус начал здорово.

Рахим Стерлинг

Куда: «Челси» (Англия)

Откуда: «Манчестер Сити» (Англия)

Стоимость: 56,2 млн. евро

Рахим Стерлинг был одним из лидеров «Манчестер Сити» в последние годы. Показательно, что больше него забил лишь Серхио Агуэро, а ассистов больше лишь на счету Кевина де Брюйне. Тем не менее, «горожане» решили отпустить англичанина. Сам Стерлинг хотел играть чаще, при этом его контракт завершался будущим летом. В «Манчестер Сити» посчитали, что лучше продать сейчас и заработать. Хотя вряд ли в клубе рады, что Стерлинг ушёл к конкурентном, но других сопоставимых предложений не было.

«Челси» же получил едва ли не идеальное усиление состава. Лондонцам как раз не хватало человека, который может стабильно забивать и создавать моменты у чужих ворот. После ухода Эдена Азара это место никто не занял. В «Челси» Стерлинг может претендовать на роль главного лидера и звезды команды – как раз то, чего он, кажется, и хотел. Главное теперь реализовать себя на новом месте.

Лисандро Мартинес

Куда: «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Откуда: «Аякс» (Голландия)

Стоимость: 57,37 млн. евро

«Красные дьяволы» продолжают искать идеальное сочетание в центре обороны. За последние годы были подписаны Эрик Байи, Виктор Линделоф, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан. Теперь вот более 57 миллионов евро было выплачено «Аяксу» за Лисандро Мартинеса. «МЮ» выиграл конкуренцию за аргентинца у «Арсенала». Наверное, одной из причин стал тот факт, что экс-наставник амстердамцев Эрик тен Хаг перебрался на как раз «Олд Траффорд».

На самом деле очень интересно, сумеет ли Мартинес пробиться в основу в долгосрочной перспективе. В качествах Варана сомнений нет, а Магуайр при этом сохранил пост капитана команды. Конкуренция у Мартинеса будет очень сильная. В свою очередь английские СМИ сомневаются, хватит ли аргентинцу роста, чтобы играть в центре обороны на уровне премьер-лиги. Со своими 175 сантиметрами Мартинес - один из самых низких футболистов чемпионата на этой позиции.