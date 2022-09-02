«Ноттингем Форест» побил рекорд по количеству трансферов

Новичок Английской премьер-лиги «Ноттингем Форест» провел масштабную летнюю кампанию, обновив рекорд по подписаниям в отдельное трансферное окно. Об этом сообщают журналисты BBC.

«Лесники» установили рекорд, подписав 21 игрока. «Ноттингем Форест» обновил показатель шотландских клубов «Ливингстон» и «Данди Юнайтед», подписавших по 19 футболистов. В Англии до недавнего времени рекордсменом был «Кристал Пэлас» - летом 2013 года «орлы» усилились 17 игроками.

После пяти туров чемпионата Англии «Ноттингем Форест» с четырьмя очками занимает 15-е место в таблице.