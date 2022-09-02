Обамеянг: «У меня остались незавершенные дела в АПЛ»

Новоиспеченный нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свой переход из каталонской «Барселоны».

«Я доволен. Для меня огромная честь стать частью «Челси». Не могу дождаться своего дебюта. У меня остались незавершенные дела в Английской премьер-лиге, поэтому мне интересно сюда вернуться», - приводит слова габонского голеадора пресс-служба «пенсионеров».

33-летний африканский нападающий подписал с «Челси» двухлетнее трудовое соглашение. Трансфер Обамеянга обошелся английскому гранду в 12 миллионов евро.

Напомним, что Пьер-Эмерик выступал в АПЛ с 2018 по 2022 год. В этот период он защищал цвета «Арсенала».