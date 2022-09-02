Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг: «У меня остались незавершенные дела в АПЛ»

 
02 Сентября 2022 • 08:49 Комментировать

Новоиспеченный нападающий лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свой переход из каталонской «Барселоны».

«Я доволен. Для меня огромная честь стать частью «Челси». Не могу дождаться своего дебюта. У меня остались незавершенные дела в Английской премьер-лиге, поэтому мне интересно сюда вернуться», - приводит слова габонского голеадора пресс-служба «пенсионеров».

33-летний африканский нападающий подписал с «Челси» двухлетнее трудовое соглашение. Трансфер Обамеянга обошелся английскому гранду в 12 миллионов евро.

Напомним, что Пьер-Эмерик выступал в АПЛ с 2018 по 2022 год. В этот период он защищал цвета «Арсенала».

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Сентября
09:57 · Англия. Премьер-лига
Закария мог оказаться в «Атлетико» или «Роме»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон может пропустить 5 матчей из-за травмы
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отдал полузащитника в аренду «Саутгемптону» официально
09:36 · Англия. Премьер-лига
Артур – о переходе в «Ливерпуль»: «Чувствую себя готовым»
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» объявил о переходе нападающего «Лидса» 1 официально
09:30 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг взял 9-й номер в «Челси» 1
09:25 · Англия. Премьер-лига
Роналду очень плох на старте сезона – катастрофическая статистика звёздного португальца 3
09:18 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» 1
09:17 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — о Захаряне: «Если это сильное хотение «Челси», то за полгода можно будет найти вариант, как перевести деньги из Англии в Россию»
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» побил рекорд по количеству трансферов
08:49 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг: «У меня остались незавершенные дела в АПЛ»
08:26 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва рассказал, что ему не нравится в Манчестере 1
08:20 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ потратили рекордные деньги за летнее трансферное окно
07:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил о трансфере официально
07:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сможет выкупить Артура - раскрыта сумма компенсации
Все новости
Рекомендуем