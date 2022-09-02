Бернарду Силва рассказал, что ему не нравится в Манчестере

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва объяснил своё желание покинуть команду в минувшее трансферное окно.

«У меня другая культура жизни, нежели в Англии. Мне не нравится, как люди обращаются со мной на улице и ресторанах. Мне хочется другого отношения. При этом это не касается команды, где мне все нравится. Я рад, что остался здесь. Если придется задержаться в «Сити» еще на несколько лет, то буду продолжать максимально выкладываться на благо клуба», - передает слова португальца BBC.

Ранее сообщалось, что Силва был близок к трансферу в «Барселону». Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2025 года.