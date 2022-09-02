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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ потратили рекордные деньги за летнее трансферное окно

 
02 Сентября 2022 • 08:20 Комментировать

В Англии закрылось летнее трансферное окно, по итогам которого был установлен рекорд. Об этом рапортуют журналисты BBC Sport.

Новый рекорд расходов представителей Премьер-лиги на трансферы составил 2,2 миллиарда евро. Был побит рекорд 2017 года, когда на трансферы было выделено 1,6 миллиарда.

Отмечается, что девять представителей чемпионата потратили более 100 миллионов на усиление.

Самым дорогим трансфером в летнее трансферное окно на Туманном Альбионе стал переход бразильского нападающего Антони из амстердамского «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатили за форварда 95 миллионов евро.

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