Полузащитник Джеймс Гарнер перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». О трансфере 21-летнего игрока сообщается на официальном сайте клуба.

Согласно сведениям британских СМИ, переход воспитанника «красных дьяволов» обошелся «ирискам» в 17,5 миллиона евро. С игроком был подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года.

В минувшем сезоне Джеймс выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест» в Чемпионшипе. Полузащитник принял участие в 44 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами.

По итогам пяти туров АПЛ «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице.