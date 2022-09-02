«Ливерпуль» сможет выкупить Артура - раскрыта сумма компенсации

У «Ливерпуля» будет возможность оформить выкуп полузащитника туринского «Ювентуса» Артура Мело по завершении срока аренды. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, фиксированная сумма выкупа составляет 37,5 миллиона евро. Напомним, что его аренда рассчитана до окончания сезона-2022/2023.

Бразильский полузащитник провел в составе «старой синьоры» два сезона. За туринский гранд он отыграл 63 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. До этого Артур выступал за каталонскую «Барселону».

По итогам пяти туров мерсисайдцы занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.