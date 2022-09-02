Бразильский форвард Карлос Винисиус сменил клубную прописку. 27-летний нападающий перебрался из лиссабонской «Бенфики» в лондонский «Фулхэм». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Между «дачниками» и Винисиусом подписано долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на три года с возможностью пролонгации на сезон. Стоит отметить, что Карлос имеет опыт выступлений в АПЛ – в сезоне-2020/2021 он играл за лондонский «Тоттенхэм». Бразилец отметился десятью забитыми мячами и тремя ассистами в 22 матчах.

По итогам пяти туров Премьер-лиги «Фулхэм» набрал восемь очков и занимает восьмое место в таблице.