«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы

Руководство лондонского «Челси» потратило огромные деньги на приобретение игроков в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Как информирует источник, «пенсионеры» потратили 322 миллиона евро. Это рекордные траты лондонского клуба в истории за одно трансферное окно.

Накануне столичный клуб отрапортовал о покупке у каталонской «Барселоны» габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. С африканским голеадором был подписан двухлетний трудовой договор.

По итогам семи туров подопечные Томаса Тухеля набрали семь баллов и занимают десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лигу.