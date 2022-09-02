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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы

 
02 Сентября 2022 • 07:16 Комментировать

Руководство лондонского «Челси» потратило огромные деньги на приобретение игроков в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Как информирует источник, «пенсионеры» потратили 322 миллиона евро. Это рекордные траты лондонского клуба в истории за одно трансферное окно.

Накануне столичный клуб отрапортовал о покупке у каталонской «Барселоны» габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. С африканским голеадором был подписан двухлетний трудовой договор.

По итогам семи туров подопечные Томаса Тухеля набрали семь баллов и занимают десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Трансферы футбола - лето 2022
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