Владелец «Челси» рассказал, что думает о трансфере Обамеянга

Владелец лондонского «Челси» Тодд Бёли прокомментировал переход из каталонской «Барселоны» габонского центрфорварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Обамеянг – элитный бомбардир, это доказывает его послужной список и показатели в АПЛ. Этот трансфер усилит «Челси», он добавит нашему нападению новые возможности. В клубе все рады видеть Пьера-Эмерика. С нетерпением ждем его выхода на поле», - передает слова руководителя клубная пресс-служба.

Трансфер 33-летнего африканского футболиста обошелся «пенсионерам» в 12 миллионов евро. Обамеянг заключил с лондонским грандом двухлетнее трудовое соглашение.