Полузащитник лондонского «Челси» Билли Гилмор перебрался в стан другого представителя Английской премьер-лиги – «Брайтона». Как информирует пресс-служба «чаек», с 21-летним шотландским футболистом было подписано соглашение, которое рассчитано на четыре года.

Как сообщает портал Transfermarkt, стоимость сделки составила 10,4 миллиона евро.

Стоит отметить, что за «пенсионеров» Гилмор провел 22 поединка.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Брайтон» набрал десять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице после пяти проведенных туров.

Следующий матч «чайки» сыграют против «Лестера» на своем поле в воскресенье, 4 сентября.