Бразильский вингер «Челси» перешёл в испанский клуб

Атакующий полузащитник Роберт Кенеди покинул лондонский «Челси», где не получал стабильной игровой практики. Бразильский вингер переехал в испанский чемпионат, трудоустроившись в «Вальядолиде», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Кенеди заключил с новым работодателем долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2027 года. До этого он несколько раз уходил в аренду.

За «пенсионеров» Роберт провел 30 поединков во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.

Новый клуб Роберта - «Вальядолид» - с тремя набранными баллами занимает предпоследнее место в таблице Ла Лиги.