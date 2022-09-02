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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Андре Гомеш стал игроком французского клуба официально

 
02 Сентября 2022 • 06:27 Комментировать

Португальский полузащитник Андре Гомеш продолжит свою карьеру во французском чемпионате. Хавбек сменил «Эвертон» на «Лилль», об этом сообщается на официальном сайте представителя Лиги 1.

Как информирует пресс-служба, португальский футболист будет выступать за «догов» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

Напомним, что в «Эвертон» чемпион Европы перебрался четыре года назад. В минувшем сезоне Гомеш принял участие в 19 поединках во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

По итогам пяти туров чемпионата Франции «Лилль» набрал семь баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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