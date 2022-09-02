Трансфер Бачуайи из «Челси» в другой клуб АПЛ сорвался

«Ноттингем Форест» не смог подписать нападающего лондонского «Челси» Миши Бачуайи в последний день летнего трансферного окна. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, сделка сорвалась, хотя стороны практически обо всем договорились.

Причиной срыва перехода стало то, что бумаги не были оформлены до дедлайна. В связи с этим бельгийский форвард остается на «Стэмфорд Бридж».

Бачуайи выступает за «пенсионеров» с лета 2016 года. Он был куплен у «Марселя» почти за 40 миллионов евро. В составе лондонского коллектива форвард провел 77 матчей, отметившись 25 голами и шестью ассистами.