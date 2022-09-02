Мы уже сообщали о том, что бразильский полузащитник «Ювентуса» Артур Мело близок к переходу в «Ливерпуль», и вечером 1 сентября информация подтвердилась - Мело отправился в аренду в английский клуб, сроком на один сезон. Он уже успел поделиться своими первыми впечатлениями от новой команды.

- Очень счастлив быть тут, в этой великолепной футболке, с этим логотипом, который так многое значит в футбольном мире. Я разделяю философию и ценности этого клуба, мы уже обсуждали это. Теперь мне не терпится выйти на поле и реализовать свою мечту, готов приносить пользу этому клубу, - цитирует Артура пресс-служба «Ливерпуля».