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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артур стал игроком «Ливерпуля» и готов выкладываться официально

 
02 Сентября 2022 • 05:09 Комментировать
Эвертон
...
Ливерпуль
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03.09 14:30

Мы уже сообщали о том, что бразильский полузащитник «Ювентуса» Артур Мело близок к переходу в «Ливерпуль», и вечером 1 сентября информация подтвердилась - Мело отправился в аренду в английский клуб, сроком на один сезон. Он уже успел поделиться своими первыми впечатлениями от новой команды.

- Очень счастлив быть тут, в этой великолепной футболке, с этим логотипом, который так многое значит в футбольном мире. Я разделяю философию и ценности этого клуба, мы уже обсуждали это. Теперь мне не терпится выйти на поле и реализовать свою мечту, готов приносить пользу этому клубу, - цитирует Артура пресс-служба «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Артур Мело Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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