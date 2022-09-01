Полузащитник Идрисса Гуэйе снова будет выступать за «Эвертон». Мерсисайдский клуб объявил о подписании с 32-летним игроком контракта сроком на два сезона. Предыдущим клубом Гуэйе был «ПСЖ».

Идрисса Гуэйе уже выступал за «Эвертон» в 2016-2019 годах. За это время сенегалец провёл за «ирисок» 108 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Эвертон» проведёт в субботу, 3 сентября. «Ирисок» ждёт домашнее дерби против «Ливерпуля».

На текущую минуту «Эвертон» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.