«Фулхэм» продолжает представлять новичков, за счёт которых команда рассчитывает на сей раз удержаться в элите английского футбола. Вслед за Левеном Кюрзава «дачники» представили Виллиана – 34-летний бразилец подписал с «дачниками» трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/2023.

Виллиан достался «Фулхэму» бесплатно – недавно вингер обрёл статус свободного агента после ухода из «Коринтианса».

В особом представлении Виллиан не нуждается. Ранее он уже выступал в Англии за «Челси» и «Арсенал». Теперь бразилец будет защищать цвета более скромного лондонского клуба.