«Фулхэм» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в своём составе. Лондонский клуб арендовал у французского «ПСЖ» 29-летнего защитника Левена Кюрзава.

Для Левена Кюрзава поездка в Англию будет особенной, ведь ранее он выступал исключительно во Франции. До «ПСЖ» Левен защищал цвета «Монако». Теперь же футболист попробует себя в Премьер-лиге.

«Фулхэм» на текущую минуту занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч АПЛ «дачники» проведут в субботу, 3 сентября. В этот день «Фулхэм» ждёт дерби против «Тоттенхэма» на поле соперника.