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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Фулхэм» объявил о переходе Кюрзава официально

 
01 Сентября 2022 • 18:56 Комментировать
Тоттенхэм
...
Фулхэм
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03.09 17:00

«Фулхэм» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в своём составе. Лондонский клуб арендовал у французского «ПСЖ» 29-летнего защитника Левена Кюрзава.

Для Левена Кюрзава поездка в Англию будет особенной, ведь ранее он выступал исключительно во Франции. До «ПСЖ» Левен защищал цвета «Монако». Теперь же футболист попробует себя в Премьер-лиге.

«Фулхэм» на текущую минуту занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч АПЛ «дачники» проведут в субботу, 3 сентября. В этот день «Фулхэм» ждёт дерби против «Тоттенхэма» на поле соперника.

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