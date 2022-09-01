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​Роналду продолжит играть за «Манчестер Юнайтед»

 
01 Сентября 2022 • 18:21 Комментировать (1)

Всё идёт к тому, что в последние часы летнего трансферного окна трансфера звёздного Криштиану Роналду не состоится. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 37-летний португалец продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что агент Жорже Мендеш не смог пристроить Роналду в «Наполи».

По ходу трансферного окна Криштиану Роналду связывали с целым рядом клубов. Постепенно список сократился до «Наполи», «Спортинга» и «Челси», если говорить о Европе.

Как известно, Криштиану Роналду не хочет проводить сезон без Лиги чемпионов, куда «Манчестер Юнайтед» пробиться не удалось. «Красные дьяволы» будут выступать в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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Alex1972
01 Сентября 2022 в 19:46
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