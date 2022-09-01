​Роналду продолжит играть за «Манчестер Юнайтед»

Всё идёт к тому, что в последние часы летнего трансферного окна трансфера звёздного Криштиану Роналду не состоится. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 37-летний португалец продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что агент Жорже Мендеш не смог пристроить Роналду в «Наполи».

По ходу трансферного окна Криштиану Роналду связывали с целым рядом клубов. Постепенно список сократился до «Наполи», «Спортинга» и «Челси», если говорить о Европе.

Как известно, Криштиану Роналду не хочет проводить сезон без Лиги чемпионов, куда «Манчестер Юнайтед» пробиться не удалось. «Красные дьяволы» будут выступать в Лиге Европы.