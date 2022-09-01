​Марсело близок к клубу АПЛ

Известный в прошлом защитник «Реала» Марсело близок к подписанию контракта с клубом Английской премьер-лиги. Как сообщает в социальных сетях журналист Марти Мирас, речь идёт о «Лестере». 34-летний футболист может подписать трудовое соглашение до конца сезона 2022/2023.

Марсело выступал за «Реал» за протяжении 15 с половиной лет. По завершению сезона 2021/2022 бразилец оказался в статусе свободного агента.

«Лестер» неудачно стартовал в новом чемпионате Англии, набрав всего один зачётный балл. В первый день осени команда Брендана Роджерса сыграет против «Манчестер Юнайтед». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.