Джеймс перейдёт из «Лидса» в лондонский клуб

Полузащитник «Лидса» Дэниэл Джеймс очень близок к переходу в лондонский «Фулхэм». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, «дачники» и «павлины» почти согласовали аренду молодого валлийца.

В последние дни трансферного окна на футболиста претендовал «Тоттенхэм», но сделка так и не состоялась. «Фулхэм» возьмёт Джеймса в аренду после неудачи с трансфером Джастина Клюйверта из «Ромы».

Напомним, что Джеймс перебрался в «Лидс» прошлым летом из «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» валлиец провёл два сезона, но так и не смог закрепиться в основном составе.