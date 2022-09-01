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Джеймс перейдёт из «Лидса» в лондонский клуб

 
01 Сентября 2022 • 15:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Фулхэм
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03.09 17:00

Полузащитник «Лидса» Дэниэл Джеймс очень близок к переходу в лондонский «Фулхэм». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, «дачники» и «павлины» почти согласовали аренду молодого валлийца.

В последние дни трансферного окна на футболиста претендовал «Тоттенхэм», но сделка так и не состоялась. «Фулхэм» возьмёт Джеймса в аренду после неудачи с трансфером Джастина Клюйверта из «Ромы».

Напомним, что Джеймс перебрался в «Лидс» прошлым летом из «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» валлиец провёл два сезона, но так и не смог закрепиться в основном составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Фулхэм дэниэл джеймс Трансферы футбола - лето 2022
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